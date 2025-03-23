昨年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した１５歳のシンガー・ソングライターｔｕｋｉ．が、４月１３日にスタートするＴＢＳ系日曜劇場「キャスター」（日曜・後９時）の主題歌を務めることが２３日に明らかになった。新曲「騙（だま）シ愛」で、ｔｕｋｉ．にとって初めてのドラマ主題歌だ。同日に最終回を迎えた「御上先生」の終了後に放送された「キャスター」の予告映像で情報が解禁された。伸びやかな歌声の一曲で、ドラマの公式