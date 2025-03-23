岡山市南区で山火事午後6時40分ごろ 岡山市消防局などによりますと、23日に岡山市南区で発生した山林火災で、南区飽浦にある住宅と倉庫合わせて5棟が焼損し、これまでに少なくとも山林約111haが焼けたということです。けが人の情報はありません。 岡山市によりますと、南区飽浦に開設した避難所・光南台中学校には、約30人が避難しているということです。 23日午後3時過ぎ、岡山市南区飽浦で、山林から白煙が上がって