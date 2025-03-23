2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）。小芝風花さんが伝説の花魁（おいらん）・花の井（五代目瀬川）を演じていることでも注目が集まっています。「花魁」と聞くと、華やかで美しい姿が思い浮かびますが、その実態はどうだったのでしょうか。「All About」学習・受験ガイドの宮本毅が解説します。 （今回の質問）花魁は実は高偏差値だったって本当？ （回答）花魁が接待する相手は各地の大名や幕府
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