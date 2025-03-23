Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÞ¶¹¾ºßÀþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»ÔÉÍ¹¾¶è¤Î¸ø°ÂÊ¬¶É¤Ë21Æü¡¢¿Í·¿·Ù»¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÉÍ¾®¿·¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¿·¶½´ë¶È¡¢±§¼ù²Êµ»¡Ê¥æ¥Ë¥Ä¥ê¡¼¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÇ¤Ì³¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ÁÌä¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£±Ñ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¥¢¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖWhich way to the subway station?¡×¤ÈÃÏ²¼Å´±Ø¤Ø¤Î¹Ô¤­Êý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÉÍ¾®¿·¤ÏÎ¾ÏÓ¤Ç¤¢¤ëÊý¸þ¤ò»Ø¤·¡¢¡ÖLook