¥µ¥Ã¥«¡¼J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ï23Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÀï¤¤¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ï3¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢Áê¼êFW¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥Ä¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤Î¥·¥å¡¼¥È¿ô14¤ËÂÐ¤·3¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¼¥í¡£¤Þ¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤â¼¯»ùÅç¤Î14¤ËÂÐ¤·3¡£Ç´¤ê¤Î¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶·â¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¼¡Àá¤Ï30Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£