ÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÀè·î¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥Þ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤¬23Æü¡¢Âà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤Ï23Æü¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤ÎÉÂ±¡¤«¤éÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà±¡¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¶µ¹Ä¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÉÂ±¡Á°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£88ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤ÏÇÙ±ê¤Ê