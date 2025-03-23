Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀèÇÚ¤È¤Îµ­Ç°»£±Æ¤ËËÜ²»¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëNHKÁí¹ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ù¥¹¥È¹ÈÇò¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÆóµÜ¤È´ó¤êÅº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¤§¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£ÆóµÜ¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÖÂçÀèÇÚ¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿ËÍ¤Ë¤â²¼¤µ¤¤¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸