¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¿ÈÄ¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î¼¡½÷¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2·î14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëµÜÆâÄ£¿·ÉÍ³û¾ì¤òË¬¤ì¡¢ÃóÆü³°¹ñÂç»È¤é¤òÀÜÂÔ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¥«¥âÎÄ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ä¼¼¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁõ¤¤²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó