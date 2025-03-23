´ôÉì¸©·´¾å»Ô¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ­2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢·´¾å»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ì³°Î¥ÃåÎ¦¾ì¡×¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¾å¶õ2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ½»Ì±¡ÖµÞ¤Ë¥É¥ó¥Ã¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤Æ¡×¤³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï´ôÉì