【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「オーバードライヴ」はドラマ『すぱいす。』主題歌に決定 osageが、全国対バンライブツアー“osage LIVE TOUR 2025「アイワナビーナカヨシ」”の開催を発表した。 osageは本日、3月23日に自身最大規模の全国ワンマンツアー“osage oneman Live Tour 2025『monument』”のツアーファイナルを、渋谷CLUB QUATTROにて迎えた。 そして、ツア&#