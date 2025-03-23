¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬±ºÏÂ¤ÎAWCL¤ò»ë»¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢3·î23Æü¤ËAFC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊAWCL¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤ò»ë»¡¡£»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬PKÀï¤ÎËö¤ËÉð´Á¹¾ÂçFC¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖPKÀï¤Ï±¿¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¹¶Î¬¤Ç¤­¤º¤Ë±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤òÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë