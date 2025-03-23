¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎG2¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¥¹¥¿¡¼¸õÊä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ï5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤ò½ª¤¨¡¢24Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂçÊ÷Ë­¡Ê41¡á»³¸ý¡Ë¤ËÍ×Ãí°Õ¤À¡£½éÆü¤«¤é¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¡£5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ï1¥Þ¡¼¥¯¤Îº¹¤·ÉÔÈ¯¤â¡Öº£¤Î¤Ï¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¡£ÊÒ²¬¡Ê²íÍµ¡Ë¤¬¥ß¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÆ»Ãæ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ2Ãå¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Öµ¡Îò¤È¤«¡¢