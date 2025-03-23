Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤Ï23Æü¡¢À¤³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¥È¥Ã¥×¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç±éÀâ¤·¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍû¼óÁê¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¼çºÅ¤·À¤³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¥È¥Ã¥×¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÃæ¹ñÈ¯Å¸¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÉÔ°ÂÄêÀ­¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÍû¼óÁê¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï³«Êü¤È¶¨ÎÏ¤òÍÉ¤ë