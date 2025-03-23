3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë2024ー25 V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè21½µ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿V¥êー¥°¤Ç¤ÏÅìÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ーÊý¼°¤Ë¤è¤ê¹ç·×28»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14»î¹ç¤¬¥Ûー¥à²ñ¾ì¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÃÏ¶è¤ÏÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò4²ó¤º¤Ä·×28»î¹ç¡¢À¾ÃÏ¶è¤ÏÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò2²ó