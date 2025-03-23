23Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¤ÎÌ¾Å´¸¤»³Àþ¤ÎÆ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ¾Å´¸¤»³Àþ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¾Å´¸¤»³Àþ¤ÇÎó¼Ö¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ °ìÉô¶è´Ö¤Ç°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤» »ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾Æî»ÔÅÄÂåÄ®¤ÎÌ¾Å´¸¤»³Àþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡¢µÞ¹ÔÎó¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤¬Æ§ÀÚÆâ¤Ç¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢µÞ¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢±ê¾å¤·¤¿