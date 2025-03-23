¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONEChampionship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬23Æü¤Ë¡ÖONE172¡×¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¡È¥à¥¨¥¿¥¤³¦¤ÎPFP¡ÉµÈÀ®Ì¾¹â¡Ê¥¨¥¤¥ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¡Ë¤¬ONE½é»²Àï¡£¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥é¥ï¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë3RKO¾¡Íø¡£ONE½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤ò¡Ö36¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£1R¤«¤éÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤¿Ì¾¹â¡£2R¤ËÁê¼ê¤ÎµÞ½ê¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤ËÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ3R¡¢¥¸¥ã¥Ö¤ÎÆ°¤­¤«¤éº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÁ®¤ÇÁê¼ê¤ò