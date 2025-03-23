´Ú¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³²Ð»ö¤Ï21Æü¸á¸å¤«¤é³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆîÅìÉô¤Ë¤¢¤ë·Ä¾°ÆîÆ»¡Ê¥­¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾Ã²Ðºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ4¥«½ê¤Ç»³²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼90µ¡°Ê¾å¤Ê¤É¤òÅêÆþ¤·¤Æ¾Ã²Ðºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½»Ì±1000¿Í°Ê¾å¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£