¡Ê23Æü¡¢Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ2²óÀï·òÂç¹âºê4¡½3ÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë·òÂç¹âºê¡½ÆØ²ìµ¤ÈæÆØ²ìµ¤ÈæÀèÈ¯¤Î´ÉÅÄ¡á¾®¶Ì½ÅÎ´»£±Æ¡ý¡Ä·òÂç¹âºê¤¬°ì²ó¡¢·ª¸¶Êþ´õ¤Î±¦Ãæ´Ö2ÅÀÂÇ¡¢¿ù»³æÆÂç¤Îº¸ÍãÀþ2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ï¥¨¡¼¥¹ÀÐ³À¸µµ¤¤¬ÍÞ¤¨¤¿¡£ÆØ²ìµ¤Èæ¤Ï¸Þ½½»ÒÍû°í¤¬°ì²óÅÓÃæ¤«¤éÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥µß±ç¤·¤¿¤¬Ï»²ó¤Î1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¼ºÇÔ¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£