Apple関連のリーク情報に精通した業界アナリストのミンチー・クオ氏が、「Appleは2026年秋頃にリリースする新型iPhone(iPhone 18シリーズ)で、TSMCの次世代2nmプロセスで製造されたSoCを採用する」と予想しています。Future 2nm chip will boost battery life, speed in iPhone 18https://appleinsider.com/articles/25/03/22/all-iphone-18-models-rumored-to-get-speed-boost-from-2nm-chips記事作成時点での最新モデルであるiPh