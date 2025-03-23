µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤¬¡¢7·î6Æü¤è¤ê¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢TOKYO MX¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢BS11¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆPVÂè1ÃÆ¤ÈÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬23Æü¡¢¡ØAnimeJapan 2025¡Ù¤ÎBLUE STAGEÆâ¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¡ªËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á»á¤¬¸¶ºî¡£ÉáÄÌ¤Î¡ÈCITY¡É¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¤¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Æî±ÀÈþÄ»¤ä¥«¥á¥é¥Þ