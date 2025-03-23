DeNA¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·5²ó1¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿À¾Éð¡¦¹â¶¶¡á¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥àÀ¾Éð¤Î¹â¶¶¤Ï¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÏÀ©µå¤¬´Å¤¯5²ó9°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£ËÒ¤ÏÏ»²ó¡¢Â®µå¤Ë¿¶¤êÉé¤±¤ºËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£