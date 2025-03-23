¢¡ÍÄ¾¯´ü¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¢¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëÃÎÇ°±ÑÏÂ(²­Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÌµ»ö¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿ÃÎÇ°¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤­¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼Ì¿¿Åö»þ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤½¤·¤Æ¡¢¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë10ÂåºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎáÏÂ6ÂåÌÜ¤È¤·