¡ÚJ2Âè6Àá¡Û(NACK)ÂçµÜ 2-0(Á°È¾0-0)¿å¸Í<ÆÀÅÀ¼Ô>[Âç]¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼(80Ê¬)¡¢¿ùËÜ·òÍ¦(83Ê¬)¼ç¿³:ÀîËó½¨¨¦Á°Àá½é¹õÀ±¤ÎÂçµÜ¤Ï¿ùËÜ·òÍ¦¥´¥é¥Ã¥½¤Ê¤É¤Ç¿å¸Í¤Ë²÷¾¡¡¢¥Û¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡Ã£À®