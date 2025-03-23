¡ÚJ3Âè6Àá¡Û(¥×¥é¥¹¥¿)È¬¸Í 3-2(Á°È¾0-1)¹âÃÎ<ÆÀÅÀ¼Ô>[È¬]ÏÆºäÖÅÊ¿(64Ê¬)¡¢¹âÈøÎ®À±(89Ê¬)¡¢Ì¬ÅÄ¹­Âç(90Ê¬+1)[¹â]¹©Æ£¿¿¿Í(24Ê¬)¡¢¾®ÎÓ¿´(59Ê¬)<·Ù¹ð>[È¬]°ðÀÑÂç²ð(44Ê¬)¡¢Ì¬ÅÄ¹­Âç(58Ê¬)¡¢ËåÈøÄ¾ºÈ(90Ê¬+3)[¹â]Ê¡µÜ¹°Çµ²ð(40Ê¬)´Ñ½°:1,285¿Í¼ç¿³:¸¶ÅÄ²í»Î