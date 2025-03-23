３月２３日の中山１１Ｒ・千葉Ｓ（４歳上オープン、ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、６番人気のボナンザ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父シニスターミニスター）が、最後の直線で力強く抜け出してオープン入りから４戦目で待望の初勝利を挙げた。勝ちタイムは１分１０秒０（良）。好スタートから５番手に構えると絶好の手応えで３コーナー過ぎから進出を開始。４コーナーでは先団を射程圏に入れると、急坂の上りで抜