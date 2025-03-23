お笑いコンビ・ヤーレンズの楢原真樹（38）と出井隼之介（38）が結婚情報誌「ゼクシィ」のYouTubeチャンネル「ゼクシィTV」に出演。2人は「オトナの色気感じる新郎」をテーマにタキシード姿に変身したが、楢原は出井に対して「なんか老けた感じ」、出井も楢原に「おじさんがタキシード着ているだけ」などと息の合った酷評合戦を繰り広げた。 【写真】華麗に決めた…のに、ネタっぽく見えてしまうのはな