V¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBCºÇ½ªÆü¡Ê23Æü¡¦ÀéÍÕ¸©»çCC¤¹¤ß¤ì¡á6668¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿µÈÅÄÍ¥Íø¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î203¤Ç2°Ì¤Ë9ÂÇº¹¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëµÈÅÄÍ¥¤Ï2023Ç¯°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡£Í¥¾¡¾Þ¶â1800Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£19ºÐ¤Î¿ûÉö²Ú¤¬ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´ä°æÀéÎç¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢²ÏËÜ·ë¤¬3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¤Ç½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï