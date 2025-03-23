3月23日、中山競馬場で行われた8R・3歳1勝クラス（ダ1200m）は、小林美駒騎乗の1番人気、アスタールフナ（牝3・栗東・中竹和也）が快勝した。2馬身差の2着にハクサンアイリス（牡3・栗東・高橋一哉）、3着にルークススペイ（牡3・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:11.2（良）。2番人気で佐々木大輔騎乗、エコロヴァイス（牡3・美浦・堀宣行）は、11着敗退。【中山6R】良血アマキヒが2勝目…母はアパパネ2馬身差完勝