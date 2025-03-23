◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス最終日（２３日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６６６８ヤード、パー７２）４０位で決勝ラウンドに進出し、裏街道からスタートした岩井明愛（ホンダ）が６バーディー、１ダブルボギーでこの日のベストスコア６８をマークし、通算１アンダーの７位でフィニッシュした。「ショットの距離感が今日が一番合っていた。今日が一番落ち着いて試合に入れた。昨日までは打つときもな