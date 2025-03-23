¢¡É¦¤òÄæ¤Ã¤Æ?¤µ¤Ã¤Ñ¤ê?¼ê½Ñ¤ËÎ×¤àÉðÆ£¢¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÆ£·É»Ê(62)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£É¦¤òÄæ¤Ã¤¿?·ãÊÑ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÉðÆ£¤ò»×¤ï¤»¤ë¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿Ç¯¤«¿¶¤ê¤Ë¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤¿¤é¡¢¡¢²¿¤«ÃÑÉô¤òÇø¤±½Ð¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤µ¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«! ÉÂ±¡¤Ë½Ð¿Ø¡×¤È¡¢É¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Â­¸Ô´ØÀá¤Î¿Í¹©´ØÀáÃÖ´¹¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦ÉðÆ£¡ÊX@muto_keiji