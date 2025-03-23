ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï23Æü¡¢U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëFW±ö³­·ò¿Í¡Ê19¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ö³­Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¾·½¸¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ïº£½©¤ÎU¡½20WÇÕ¥Á¥êÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤Î¾ì¡£20Æü¤Ë¤ÏU¡½20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¡Ê19¡á¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤¬2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É3¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï24Æü¤ËU¡½20ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹