6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡ÚLIL LEAGUE¡Û¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÃæÂ¼ÎµÂç¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ¹¸Âç¤µ¤ó¡¢É´ÅÄÈ»Ëã¤µ¤ó¡¢ÆñÇÈÊË¶õ¤µ¤ó¡¢²¬Èø¿¿¸×¤µ¤ó¡¢´ä¾ëÀ±Æá¤µ¤ó¤¬½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØLIL LEAGUE OFFICIAL ARTIST BOOK More(ÊõÅç¼Ò)¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢³«»ÏÁ°¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚLIL LEAGUE¡¦²¬Èø¿¿¸×¡Û ½é¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×EXILE SHOKICHI¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿