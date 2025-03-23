TBS系日曜劇場『御上先生』（毎週日曜後9：00）の出演者が23日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催された『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』に登場した。【写真】今夜最終回！『御上先生』生徒役がズラリと集結「隣徳学院文化祭」と題したスペシャルステージには、隣徳学院3年の学年主任・溝端役の迫田孝也、主人公・御上の後輩で文科省の官僚・津吹役の櫻井海音をはじめ、隣徳学院の生徒役の吉柳咲良、上坂樹里、