¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/23¡Û²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¾¤¯°áÁõ»Ñ¢¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¸ø³«ÉÍºê¤Ï¡ÖI laugh a lot because I am so strong and yet so weak.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤«¤é¤ÏÈþ¤·