¡ÚÂè299ÏÃ¡Û 3·î23Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï3·î23Æü¡¢ËþÅÄÂóÌé»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖMAJOR 2nd¡Ê¥á¥¸¥ãー¥»¥«¥ó¥É¡Ë¡×Âè299ÏÃ¡Ö·è¾¡Àï¡¢½ªÈ×¤Ø－¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ Âè299ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸òÂå´ÖºÝ¤Ë¥é¥ó¥Êー¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëËÓ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ÅÀº¹¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£ ¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û Âè299ÏÃ¡Ö·è¾¡Àï¡¢½ªÈ×¤Ø－¡×