OB戦で特大の一発ソフトバンクのOB戦「SoftBank HAWKS 20th ANNIVERSARY SPECIAL MATCH Supported by 昭和建設」が23日、みずほPayPayドームで行われ、黒鷹軍で出場した内川聖一内野手が3回に左翼席へ特大3ランを放った。内川はこの日、工藤公康元監督率いる黒鷹軍で「5番・一塁」で出場。初回の第1打席で左翼線へ痛烈な二塁打を放つと、3回2死一、二塁で迎えた第2打席。元同僚・森福允彦投手のボールを捉えると、打球はテラス