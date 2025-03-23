大野雄大、メヒアから2試合連続アーチ阪神・井上広大外野手が23日、中日2軍戦（名古屋）で2試合連続となる一発を放った。2019年ドラフト2位の大砲候補が快音を響かせ、虎党からは「覚醒したか」「井上広大のホームランはいつも美しいな」と歓喜の声があがっている。綺麗な弧をかけた。「4番・指名打者」で先発した井上は2回、先頭で打席が回ると、カウント0-1からの146kmツーシームを完璧に捉えた。左中間スタンドへ今季2号を