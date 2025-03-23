◆卓球▽ノジマＴリーグ・プレーオフ最終日（２３日、東京・代々木第二体育館）団体戦で男子決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＴ．Ｔ彩たま（彩たま）がＲＳ１位の琉球アスティーダ（琉球）を３―１で破り、悲願の初優勝を飾った。第１試合のダブルスでエースペアの有延大夢、小林広夢組が２―１で先勝した。第２試合のシングルスで主軸の曽根翔が相手エースの張本智和にフルゲームで惜敗したが、第３試合の