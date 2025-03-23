海運大手で、重油より二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量が少ない液化天然ガス（ＬＮＧ）への注目度が高まっている。欧州連合（ＥＵ）で新たな環境規制が始まるなど、脱炭素への対応が急務となる中、水素やアンモニアといった次世代燃料の普及のメドは立っていない。次世代燃料への「つなぎ」とみられていたＬＮＧに頼る運航が当面、続きそうだ。（鈴木瑠偉）クルーズ・貨物日本郵船傘下の郵船クルーズは７月から、乗客数７４４人の