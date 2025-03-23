TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å9¡§00¡Ë¤Î½Ð±é¼Ô¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦TBSÀÖºäBLITZ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÌëºÇ½ª²ó¡ª¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙÀ¸ÅÌÌò¤¬¥º¥é¥ê¤È½¸·ë¡ÖÎÙÆÁ³Ø±¡Ê¸²½º×¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÎÙÆÁ³Ø±¡3Ç¯¤Î³ØÇ¯¼çÇ¤¡¦¹ÂÃ¼Ìò¤ÎÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸æ¾å¤Î¸åÇÚ¤ÇÊ¸²Ê¾Ê¤Î´±Î½¡¦ÄÅ¿áÌò¤ÎÝ¯°æ³¤²»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÙÆÁ³Ø±¡¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤ÎµÈÌøºéÎÉ¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢