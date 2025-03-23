ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï23Æü¡¢FW±ö³­·ò¿Í¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬Ãæ¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ï¤Ê¤¤¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¤ËU-20¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÍ½Äê¡£20Æü¤ÎU-20¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£