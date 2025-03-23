[3.23 J3第6節](花園)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3 川上竜DF 15 黒崎隼人DF 16 橋本陸DF 23 秋山拓也MF 11 利根瑠偉MF 24 佐藤諒MF 25 武井成豪MF 33 禹相皓FW 9 島田拓海FW 17 和田育控えGK 68 平吹楽DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐MF 7 木匠貴大MF 14 住田将FW 10 久保吏久斗FW 20 堀越大蔵FW 27 澤崎凌大FW 88 松本孝平監督大嶽直人[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 4 松本大輔D