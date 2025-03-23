[3.23 J3第6節](タピスタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 4 藤春廣輝DF 14 鈴木順也DF 15 荒木遼太MF 7 茂木駿佑MF 10 富所悠MF 18 平松昇MF 24 佐藤祐太MF 89 高木大輔FW 39 庵原篤人控えGK 50 川島康暉MF 13 岩本翔MF 17 永長鷹虎MF 20 永井颯太MF 28 津覇実樹MF 32 A. NaritaFW 19 佐藤未勇FW 23 曽田一騎FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ監督平川忠亮[栃木SC]先発