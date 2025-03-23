[3.23 J2第6節](クラド)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 32 濱田太郎DF 3 デルランDF 18 野嶽惇也DF 34 藤原優大MF 10 野村直輝MF 25 榊原彗悟MF 29 宇津元伸弥MF 38 天笠泰輝MF 44 吉田真那斗FW 9 有馬幸太郎FW 13 伊佐耕平控えGK 24 佐藤隼DF 2 香川勇気DF 27 松尾勇佑DF 33 宮川歩己MF 16 茂平MF 28 清武弘嗣MF 36 松岡颯人FW 20 木許太賀FW 21 鮎川峻監督片野坂知宏[藤枝MYFC]先発GK 41