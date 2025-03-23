[3.23 J2第6節](NDスタ)※14:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 31 寺門陸DF 4 西村慧祐DF 5 安部崇士DF 13 野嶽寛也DF 19 岡本一真MF 7 高江麗央MF 21 田中渉MF 88 土居聖真FW 10 氣田亮真FW 25 國分伸太郎FW 55 堀金峻明控えGK 16 長谷川洸DF 3 熊本雄太DF 6 山田拓巳MF 17 加藤千尋MF 20 吉尾海夏MF 42 イサカ・ゼインFW 9 高橋潤哉FW 11 藤本佳希FW 99 ベカ・ミケルタゼ監督渡邉晋[徳島ヴォル