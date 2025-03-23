[3.23 J3第6節](サンアル)※14:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 4 高橋祥平DF 19 杉田隼DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 15 山本康裕MF 17 山本龍平MF 24 小川大貴MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 11 浅川隼人控えGK 33 キム・ジュンヒョンDF 22 佐相壱明DF 40 樋口大輝DF 47 チアゴ・サンタナDF 49 本間ジャスティンMF 18 大橋尚志MF 30 國分龍司MF 36 松村厳FW 29 ルーカス・バルガス
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