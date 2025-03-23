[3.23 J3第6節](ピカスタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田雅浩DF 35 左合修土DF 55 藤井葉大DF 99 附木雄也MF 2 内田瑞己MF 6 長谷川隼MF 8 森勇人MF 15 岩本和希MF 24 上野輝人MF 60 森川裕基FW 90 後藤優介控えGK 1 今村勇介DF 3 井林章DF 18 宮市剛DF 29 田尾佳祐MF 4 竹村俊二MF 10 川西翔太MF 13 前川大河MF 17 牧山晃政MF 33 河上将平監督米山篤志[栃木シティ]先発GK 31 相澤