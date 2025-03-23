【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アニメ『黒執事-緑の魔女編-』のOPテーマとなる、アニメ本編と親和性の高い楽曲 Co shu Nie×HYDEが初のタッグを組んだ新曲「MAISIE」（読み：メイジー）が、4月5日0時にデジタルリリースされることが決定した。 アニメ『黒執事-緑の魔女編-』のOPテーマとなる本楽曲は、作詞・作曲をHYDEが、中村未来がアレンジ等を手掛け、Co shu Nieが歌唱する注目の新曲