長期休養明けで２連勝を飾ったダート馬がＸ（旧ツイッター）でトレンド入りするほどＳＮＳで沸いている。３月２３日に行われた阪神８Ｒ・４歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１４頭立て）は、坂井瑠星騎手とコンビを組んだ単勝４番人気のリトルハピ（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が逃げ切りで３馬身半差の快勝。デビュー戦勝利から８か月半ぶりの休養明けで見事に２連勝を飾った。勝ち時計は１分５３秒３（良