安田大サーカスのクロちゃん（48）が23日、都内で、19日に発売した恋愛小説家デビュー作「クロ恋。」（双葉社）出版記念記者会見を開いた。席上に、親友の高橋みなみ（33）がサプライズで駆けつけ「10年くらい、長いこと友達やっているけど、連れてきた女性…リチしかいなかったからなぁ」と暴露された。クロちゃんは、TBS系で1月22日に放送された「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の企画「新春クロちゃんリアル人生すごろく」